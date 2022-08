Jessica Müller, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde, stellt das Kino-Programm vor. FOTO: Gemeinde Rellingen up-down up-down Aktionstag auf Sportplatz Das ist das Programm beim Open-Air-Kino in Rellingen Von Felix Poser | 13.08.2022, 08:00 Uhr

Aktionstag in Rellingen: Am 18. August lädt die Gemeinde zum Open-Air-Kino auf den Sportplatz hinterm Rathaus ein. Was das Publikum erwartet, lesen Sie hier.