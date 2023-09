26. Auflage Spiel, Spaß und Infos: Das alles wird beim Pinneberger Kindertag geboten Von René Erdbrügger | 02.09.2023, 12:00 Uhr Sie laden zum Pinneberger Kindertag ein: Traudchen Perrefort, Verein Pinneberger Kinder (von links), Sönke-Peter Hansen, Vorsitzender des Vereins Pinneberger Kinder, Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) und Ulrike Marszk vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport. Foto: René Erdbrügger up-down up-down

Fast 40 Vereine und Institutionen mit rund 350 Helfern beteiligen sich beim Kindertag in Pinneberg. Laut Bürgermeisterin Urte Steinberg war das Fest noch nie so groß, so bunt und vielseitig.