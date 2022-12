Die Pinneberger Feuerwehr ist gestern zu einem Einsatz in der Diesterstraße gerufen worden. Archivfoto: Feuerwehr Pinneberg up-down up-down Feuerwehreinsatz in Pinneberg Computer setzt Wohnung in Brand: Nachbar rettet die Bewohner Von René Erdbrügger | 08.12.2022, 17:57 Uhr

Dramatische Szenen in der Diesterwegstraße in Pinneberg: Eine Wohnung brennt, die Bewohner sind gefangen. Dann nimmt ein beherzter Nachbar all seinen Mut zusammen.