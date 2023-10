Wohnraum ausgeschöpft Flüchtlinge im Kreis Pinneberg: CDU schreibt Brandbrief an SPD-Abgeordneten Ralf Stegner Von Anja Steinbuch | 17.10.2023, 17:30 Uhr „Das muss uns Demokraten zu denken geben.“ Für CDU-Abgeordnete Martin Balasus und Birte Glißmann aus dem Kreis Pinneberg ist die ungeregelte Migration der Grund für Wahlerfolge der AfD. Foto: CDU up-down up-down

Adressat ist SPD-Bundestagsabgeordneter Ralf Stegner. Die CDU-Landtagsabgeordneten aus dem Kreis Pinneberg Martin Balasus und Birte Glißmann wenden sich in einem offenen Brief direkt an den für den Wahlkreis Pinneberg zuständigen SPD-Politiker.