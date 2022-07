Wer einen Strafzettel hat oder andere Ordnungswidrigkeiten klären muss, kann das momentan montags und mittwochs nur in dringenden Fällen per E-Mail. FOTO: Archiv up-down up-down Strafzettel & Co. Bußgeldstelle des Kreises Pinneberg montags und mittwochs nicht erreichbar Von Finn Warncke | 05.07.2022, 16:00 Uhr

Wegen Urlaubs und Krankheitsfällen ist die Personalsituation in der Bußgeldstelle des Kreises Pinneberg angespannt. Deshalb ist sie an zwei Tagen in der Woche nur in dringenden Fällen zu erreichen.