Die Busfahrer wollen mit ihrem Streik eine Lohnerhöhung von 1,95 Euro pro Stunde durchsetzen. Foto: Wolfgang Duveneck up-down up-down Stillstand bei Tarifverhandlungen Kein Ende in Sicht: Busfahrer im Kreis Pinneberg wollen weiter streiken Von Wolfgang Duveneck | 18.10.2022, 17:00 Uhr

Am Dienstag (18. Oktober) fuhren im Kreis Pinneberg erneut keine Busse der KViP. Und der nächste Streik ist schon in Sicht. So äußert sich die Gewerkschaft.