Alle Linien betroffen Busfahrer im Kreis Pinneberg wollen von Montag an streiken Von Anja Steinbuch | 07.10.2022, 11:00 Uhr

Der Arbeitskampf in der Transportbranche geht in eine weitere harte Runde: Verdi hat erneut die Busfahrer zum Streik aufgerufen. Was auf die Pendler zukommt.