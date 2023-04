Augenzeuge hatten den Moment festgehalten, in dem der Bus in Flammen aufging. Zu diesem Zeitpunkt waren erste Löschversuche mit Bordmitteln bereits fehlgeschlagen. Nur die Pinneberger Feuerwehr konnte den Brand in den Griff bekommen. Foto: Privat/Freiwillige Feuerwehr Pinneberg; Montage: Christian Uthoff up-down up-down Er wollte den Brand noch löschen VHH-Bus brennt in Pinneberg aus: So hat ein Augenzeuge das Feuer erlebt Von René Erdbrügger | 12.04.2023, 16:16 Uhr

In der Pinneberger Innenstadt ist am Mittwoch ein Linienbus in Flammen aufgegangen. Ein Zeuge, der in der Nähe auf einer Baustelle arbeitet, hat alles hautnah miterlebt. Gegenüber shz.de schilderte er die dramatischen Szenen, die sich in der Nähe des Bahnhofs abspielten.