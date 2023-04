Anwohner berichten Bus-Feuer in Pinneberg: Plötzlich war es pechschwarz wie in der Nacht und Romy Marie Dolling | 13.04.2023, 18:00 Uhr Von René Erdbrügger | 13.04.2023, 18:00 Uhr

In Pinneberg ist am Mittwoch ein Linienbus in Flammen aufgegangen. Fast wäre es zu einer Katastrophe gekommen: Denn das Feuer drohte auf zwei Häuser überzugreifen. Anwohner berichten, wie sie die Momente erlebt haben, als die Flammen gegen die Fassade schlugen.