Am Mittwoch (12. April) brannte in Pinneberg ein VHH-Linienbus komplett aus. Foto: René Erdbrügger up-down up-down 600.000 Euro Schaden Bus in Pinneberg brennt aus: Polizei geht von technischem Defekt aus Von René Erdbrügger | 13.04.2023, 13:29 Uhr

Es waren dramatische Szenen in der Pinneberger Innenstadt: Am Mittwoch war ein Gelenkbus der VHH in Flammen aufgegangen. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde nun zu einem Betriebshof im Kreis Stormarn gebracht, um die genaue Brandursache festzustellen.