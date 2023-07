Paul Hoffmann möchte Bürgermeister von Pinneberg werden. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Er sammelt noch Unterschriften Feuerwehrmann Paul Hoffmann will Bürgermeister von Pinneberg werden Von Bastian Fröhlig | 19.07.2023, 06:00 Uhr

Paul Hoffmann will für das Bürgermeisteramt in Pinneberg kandidieren. Dafür sammelt er schon fleißig Unterschriften. Der Berufsfeuerwehrmann sieht die Hauptaufgabe in der Kommunikation – nach außen, aber auch innerhalb der Verwaltung.