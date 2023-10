Am Sonntag, 8. Oktober, sind 33.678 Pinneberger aufgerufen, bei der Bürgermeisterwahl in der Kreisstadt ihre Stimme abzugeben. Fünf Kandidaten stehen zur Wahl: Marco Bröcker (CDU), unterstützt von CDU und den Grünen, Jörg Heuer (parteilos), Paul Hoffmann (parteilos), Hauke Röben (parteilos) und Thomas Voerste (parteilos), unterstützt von SPD und FDP, wollen ins Rathaus und die Nachfolge von Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) antreten. Die Wahllokale – es gibt 18 Wahlbezirke und sechs Briefwahlbezirke – haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Das ist am Wahltag zu beachten

Birgit Schmidt-Harder, Rathaussprecherin in Vertretung für Marco Bröcker, erklärt, was zu beachten ist: „Man kann nur in dem Wahllokal des Wahlbezirkes wählen, in dessen Verzeichnis man eingetragen ist. Eine Wahlbenachrichtigung und ein Ausweisdokument, Personalausweis oder Pass, sind mitzubringen.“ Gewählt werde mit den amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal ausgegeben werden. „Jede Wählerin, jeder Wähler hat eine Stimme“, so Schmidt-Harder.

Die Wahlbenachrichtigung werde nach Kontrolle der Wahlberechtigung für eine etwaige Stichwahl zurückgegeben. Eine Briefwahl sei noch bis einschließlich des Wahltages möglich, wenn man sich vorher den amtlichen Stimmzettel, Stimmzettelumschlag sowie amtlichen Wahlbriefumschlag besorgt habe, und sicherstelle, dass der Wahlbrief bis 18 Uhr in der Dienststelle der Gemeindewahlleiterin abgegeben wird (Briefkasten der Stadt rechts neben dem Eingang zur Rathauspassage).

Amtliches Ergebnis wird am Dienstag bekanntgegeben

Am Wahltag gibt es einen Ticker auf der Website der Stadt. Dort werden die aktuellen Auszählungsergebnisse genannt. Am Dienstag, 10. Oktober, ab 17.30 Uhr im Rockville-Zimmer, wird das amtliche Ergebnis im Gemeindewahlausschuss bekannt gegeben und beschlossen.

Für den Fall einer Stichwahl gilt: Nach dem Gemeindewahlausschuss werden für die Bürger, die eine Briefwahl beantragt hatten, die Unterlagen für die Stichwahl am 29. Oktober gedruckt und an sie versandt. Das Briefwahlbüro wird auch wieder geöffnet sein.

Alle anderen, so Schmidt-Harder, würden ja die Wahlbenachrichtigung noch haben. Diese Bürger würden diese am Tag der Stichwahl wieder mitbringen. „Im Zweifel können Sie auch ohne Wahlbenachrichtigung in Ihr Wahllokal kommen“, sagt Schmidt-Harder. Entscheidend seien die Ausweispapiere. Die Daten würden im Wählerverzeichnis vorgehalten und nach dem Wahlgang abgehakt, sodass eine mehrfache Stimmabgabe ausgeschlossen sei.

Urte Steinberg geht in den Ruhestand

Die Bürgermeisterwahl am Sonntag ist erforderlich, weil Amtsinhaberin Urte Steinberg zu Beginn des Jahres 2024 in den vorzeitigen Ruhestand geht. Die Rathauschefin war im November 2012 als gemeinsame Kandidatin von CDU und SPD mit 57,46 Prozent der Stimmen gewählt worden. Bei der letzten Bürgermeisterwahl 2018 erzielte sie 72,5 Prozent der Stimmen. Gegenkandidat war der Taxifahrer Jitendra Sharma.