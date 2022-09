Die erforderlichen Unterschriften hat Jan Krohn innerhalb der Frist im Halstenbeker Rathaus beim Wahllleiter abgegeben. Foto: Jan Krohn up-down up-down Halstenbek Jan Krohn reicht Unterschriften für Bürgermeisterwahl 2022 ein Von Felisa Kowalewski | 01.09.2022, 16:00 Uhr

135 Unterschriften von Unterstützern hat Jan Krohn für seine Kandidatur gebraucht – am Ende waren es mehr. Damit tritt er nun offiziell zur Bürgermeisterwahl in Halstenbek an.