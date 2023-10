Entscheidung am 29. Oktober Bröcker gegen Voerste: Politik will Pinneberger für die Bürgermeister-Stichwahl motivieren Von René Erdbrügger | 09.10.2023, 18:00 Uhr Wem geben die Pinneberger bei der Stichwahl am 29. Oktober ihre Stimme? Foto: Michael Ruff up-down up-down

Die Bürgermeisterwahl am Sonntag in Pinneberg brachte noch keine eindeutige Entscheidung. Nun richten die Fraktionen ihren Blick auf die Stichwahl am 29. Oktober. Doch bei der Wahlbeteiligung ist noch Luft nach oben. Sie lag bei 31 Prozent.