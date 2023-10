Marco Bröcker gegen Thomas Voerste Bürgermeister-Wahl in Pinneberg: So haben die Stadtteile gewählt Von René Erdbrügger | 10.10.2023, 18:00 Uhr Zwischen Marco Bröcker (CDU) und Thomas Voerste (parteilos) war es am Wahlsonntag ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Foto: Michaell Ruff up-down up-down

Marco Bröcker (CDU) und Thomas Voerste (parteilos) gehen am 29. Oktober in eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Pinneberg. Auch wenn es ein Kopf-an-Kopf-Rennen war, in einigen Wahlkreisen zeichnen sich eindeutige Wahltendenzen ab.