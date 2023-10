Kandidaten im Vergleich Das wollen Thomas Voerste und Marco Bröcker als Bürgermeister für Pinneberg erreichen Von Antonio Balcazar | 19.10.2023, 18:00 Uhr Auf einen fairen Wahlkampf: Thomas Voerste (links, parteilos) und Marco Bröcker (CDU) sind die Kandidaten für die Stichwahl. Foto: Michael Ruff up-down up-down

Am 29. Oktober treten Thomas Voerste (parteilos) und Marco Bröcker (CDU) im Rahmen einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Pinneberg an. shz.de hat einen Blick auf ihre Wahlprogramme geworfen – was wollen die Kandidaten für Pinneberg erreichen?