Wahlleiter Jens Thomsen gratulierte Jens Krohn (CDU) zum Erfolg bei der Bürgermeisterwahl. Foto: Bastian Fröhlig up-down up-down Jan Krohn ist neuer Bürgermeister Glückwünsche, Kritik und ein fehlendes Ergebnis: So lief der Wahlabend in Halstenbek ab Von Bastian Fröhlig | 30.10.2022, 21:56 Uhr | Update vor 1 Std.

Jan Krohn (CDU) ist neuer Bürgermeister von Halstenbek, Amtsinhaber Claudius von Rüden (SPD) war nach drei Minuten verschwunden und am Ende fehlten die Ergebnisse eines Wahlbezirks – so lief der Wahlabend in Halstenbek ab.