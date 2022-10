Der Ausbau von Schulen – auf dem Bild ist das Wolfgang-Borchert-Gymnasium in Halstenbek zu sehen – steht bei beiden Kandidaten weit oben auf der Liste. Archivfoto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Kandidaten-Check zur Bürgermeister-Wahl Das sind die drei wichtigsten Vorhaben von Jan Krohn und Claudius von Rüden Von Manu Schmickler | 24.10.2022, 14:00 Uhr

Am 30. Oktober wird in Halstenbek der neue Bürgermeister gewählt – shz.de hat dem Amtsinhaber Claudius von Rüden (SPD) und seinem Herausforderer, dem Bürgervorsteher Jan Krohn (CDU), zehn Fragen gestellt. In Teil 4 geht es um Halstenbeks Zukunft.