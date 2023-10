Entscheidung am 29. Oktober Bürgermeisterwahl in Pinneberg: Marco Bröcker und Thomas Voerste gehen in die Stichwahl Von René Erdbrügger | 08.10.2023, 19:44 Uhr Marco Bröcker (links) und Thomas Voerste: Einer der beiden wird neuer Pinneberger Bürgermeister. Foto: Erdbrügger, privat; Montage: Uthoff up-down up-down

Fünf Kandidaten sind zur Bürgermeisterwahl in Pinneberg angetreten. Keiner von ihnen hat am Sonntag die absolute Mehrheit erreicht. Die Frage, wer in Pinneberg Verwaltungschef wird, entscheidet sich nun erst am 29. Oktober.