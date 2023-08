Bürger können sich beteiligen Gewerbegebiet Teenbargen – jetzt sind die Schenefelder gefragt Von Hans-Joachim Kölln | 23.08.2023, 09:00 Uhr Was passiert mit dem Gelände? Schenefelds Bürger können entscheiden. Foto: Hans Joachim Kölln up-down up-down

Die Schenefelder Politik hatte entschieden, dass das Gebäude hinter der VHS in Zukunft gewerblich benutzt werden soll. Nun steht der nächste Schritt an: Schenefelds Bürger werden an den Plänen beteiligt.