Beim Geständnis kamen die Tränen Büffelmozzarella aus Ellerbek kam in Wirklichkeit aus Brandenburg Von Wolfgang Duveneck | 08.09.2023, 17:30 Uhr Nicht das, was versprochen wurde: Der Büffelmozzarella kam keinesfalls aus der Region, sondern weit weg von Ellerbek. Foto: imago images/Shotshop up-down up-down

Sie haben „Frische Produkte, Premium Qualität, Artgerechte Haltung und Regionalität“ versprochen. Was die Kunden am Ende bekamen, war allerdings ein vollkommen anderes Produkt. Weil eine Ellerbekerin Lebensmittel mit irreführenden Informationen in den Verkehr brachte, musste sie sich vor dem Amtsgericht Pinneberg verantworten.