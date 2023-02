Die Polizei sicherte vor Ort Spuren. Als die Attacke auf den mobilen Blitzer erfolgte, stand dieser in einer 30er-Zone in Pinneberg. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Polizei ermittelt Brandanschlag auf Zeus: Wollten Unbekannte einen Blitzer in Pinneberg anzünden? und | 16.02.2023, 11:12 Uhr Von Florian Sprenger Tina Wollenschläger | 16.02.2023, 11:12 Uhr

Mitten in der Nacht entdeckt ein Passant ein Feuer an dem mobilen Blitzer des Kreises Pinneberg, der in Pinneberg aufgestellt war. War es Brandstiftung?