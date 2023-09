Veranstaltungen im Pinneberger Umland Spanischer Abend in Appen ++ Boßeltour durch die Feldmark ++ Endlich wieder Ernte-Move Von Anna Goldbach | 06.09.2023, 16:56 Uhr Wein, Wasser und Tapas verspricht der „Spanische Abend“ in Appen. Außerdem wird Sabine Leuchtmann von spanischen Pilgerwegen berichten. Foto: Adobe Stock up-down up-down

In Appen, Prisdorf und Co ist auch im September eine Menge los. Vom Spanischen Abend mit Tapas bis hin zum Boßeln wird Pinnebergern einiges geboten. Was genau, erfahren Sie hier – eine Übersicht.