Bauarbeiten Baustelle Bogenweg in Halstenbek wird früher fertig – aber vorher fünf Tage voll gesperrt Von Manu Schmickler | 20.07.2023, 08:00 Uhr

Schnell, schneller, Bogenweg: Eigentlich sollten die Bauarbeiten an der Straße in Halstenbek erst im Oktober fertiggestellt werden. Nun könnte es schon im August so weit sein. Dazu muss sie allerdings für fünf Tage gesperrt werden.