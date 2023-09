Drei Verletzte, ein komplett zerstörtes Auto, eine stundenlange Sperrung einer Hauptverkehrsstraße und jede Menge Fragezeichen zum Hergang: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend (12. September) auf dem Westring in Pinneberg ereignet hat. Hauptbeteiligt war ein BMW mit drei Insassen.

Drei Männer waren in Richtung Schenefeld unterwegs

Laut Polizei saß ein 33-Jähriger am Steuer des Wagens, der gemeinsam mit einem 26- und einem 23-Jährigen auf dem Westring in Richtung Schenefeld fuhr. Um kurz nach 21 Uhr verlor der Mann in Höhe der Straße Lange Twiete offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug. Der BMW kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Ampel und blieb schließlich auf dem Gehweg stehen.

Das Auto prallte gegen einen Ampelmast. Foto: Florian Sprenger

Während der 33-Jährige leichte Verletzungen erlitt, kam der 26-jährige Beifahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Auch der dritte Mann erlitt schwere Verletzungen. Einen der Verletzten musste die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg schonend aus dem Fahrzeug befreien. Hierfür wurde das Dach des Fahrzeugs entfernt.

Zum genauen Unfallhergang beziehungsweise der Ursache für den Crash gibt es unterdessen noch Unklarheiten. Nach Informationen von shz.de muss unter anderem geklärt werden, ob und inwieweit ein Transporter an dem Unfall beteiligt war. Um das Geschehen später rekonstruieren zu können, wurde noch am Abend ein Sachverständiger an den Unfallort gerufen.

Der Westring blieb in Höhe der Kreuzung mit der Straße Lange Twiete für mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den BMW, der bei dem Aufprall einen Totalschaden erlitt.