Das ist los im Pinneberger Umland Im August: Science-Fiction-Lesung auf Bauernhof in BoHo +++ Blutspenden in Appen Von Anna Goldbach | 05.08.2023, 15:00 Uhr Die Fußballfrauen des TuS Appen wollen im August Blut spenden. Sie auch? Hier erfahren Sie, wann Sie die Möglichkeit haben und was es zu beachten gibt. Foto: Bernd Wüstneck up-down up-down

Blutig wird es nicht nur im Roman von Britta Dunker, sondern auch in der kommenden Woche in Appen. Was, wann und wo in der kommenden Woche stattfindet – ein Überblick.