Ein witziger Schnappschuss vom eigenen Haustier, eine faszinierende Landschaftsaufnahme aus dem letzten Italienurlaub oder ein ungewohnter Blickwinkel auf ein bekanntes Gebäude: Wer in diesem Jahr mit der Kamera oder dem Handy ein besonders gelungenes Foto gemacht hat, der sollte sich beim diesjähringen Fotowettbewerb „Blende“ bewerben.

Mehr Informationen: Das sind die Fotothemen der „Blende 2023“ größer als Größer als Zeichen In der Kategorie „Einfach tierisch“ werden die besten Tieraufnahmen gesucht – von der wilden Raubkaste bis hin zum süßen Stubentiger ist alles erlaubt. Möglich sind ernsthafte Charakterporträts, lustige Tierfotos, dokumentarische Bilder oder actiongeladene Fotos.

Ein gutes Auge für das Spiel von Licht und Schatten, Linien und Formen erfordert das Wettbewerbsthema „Faszination Architektur“. Alle Teilnehmer werden dazu aufgefordert, Gebäude neu zu entdecken. – seien es ganze Bauwerke aus völlig neuen Blickwinkeln oder Räume, Treppen, Türen oder Ornamente im Detail.

Eine besonders kreative Herausforderung stellt das Thema „Stillleben als Kunstform“ dar. Hier sind Teilnehmer aufgerufen, die Kreativität und Kunstfertigkeit in der Stilllebenfotografie zu zeigen, in dem sie dem gewählten Motiv durch das Spiel mit Arrangements, Beleuchtungen und Kompositionen „Leben“ einhauchen.

Ob dichte Wälder, weitläufige Berglandschaften, das Flachland oder das Meer – das Thema „Landschaftsfotografie“ bietet viele Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben. Dabei bestimmen Wetter und Jahreszeit das Licht und damit die Wirkung des Bildes. Die Landschaft selbst muss gar nicht so spektakulär sein, viel wichtiger ist der Bildaufbau.

In der Kategorie „Faszination Wald“ hat Malte Thörning 2022 den ersten Platz in der ersten Runde des Blende-Wettbewerbs gewonnen. Foto: Malte Thöming Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bald geht es nämlich wieder los: Vom 1. September bis zum 30. November können sich die Amateur- und Hobbyfotografen unter unseren Lesern mit ihren besten Bildern in den Kategorien Tiere, Architektur, Stillleben oder Landschaften bei Deutschlands größtem Fotowettbewerb bewerben. Dabei handelt es sich um eine bundesweite Gemeinschaftsaktion von der Prophoto GmbH sowie Print- und Medienverlagen – darunter auch shz.de.

Sachpreise und Veröffentlichungen

Der Wettbewerb geht in diesem Jahr in seine 49. Runde. Und dabei können Fotobegeisterte nicht nur ihre Kreativität und ihr Können beweisen, sondern auch attraktive Preise gewinnen. In der ersten Runde wetteifern die Leser der Print- und Online-Partner untereinander. Dann werden alle Gewinner zur bundesweiten Endausscheidung weitergereicht, wo eine Fachjury die 100 besten Aufnahmen kürt. Alle Teilnehmer haben die Chance auf eines von 100 Preispaketen im Bundesendausscheid sowie zusätzliche Gewinne im KI-Wettbewerb im Gesamtwert von über 50.000 Euro.

Die besten Aufnahmen werden zudem in einem renommierten Fachmagazin veröffentlicht und im kommenden Jahr auf der Photopia Hamburg, Europas Festival für Fotografie und Videografie, präsentiert. Hier können vom 21. bis 24. September auch die zehn besten Aufnahmen aus dem Vorjahr bestaunt werden.

Machen Sie mit: So funktioniert‘s!

Die Teilnahme am Blende-Fotowettbewerb ist nur online über die Internetseite blende-fotowettbewerb.de möglich. Voraussetzung: Die eingereichten Beiträge müssen aus dem laufenden Kalenderjahr stammen. Zudem werden keine Fotos akzeptiert, die bereits an anderen Wettbewerben teilgenommen haben.