Auf dem Grandplatz an der Blankeneser Chaussee in Schenefeld soll nun der Kunstrasenplatz für Blau-Weiß 96 entstehen. Archivfoto: Hans-Joachim Kölln Blau-Weiß 96 Schenefelder Verein soll Kunstrasenplatz an Blankeneser Chaussee bekommen Von Hans-Joachim Kölln | 12.03.2023, 16:00 Uhr

Nachdem die Pläne für eine Doppelstock-Sporthalle in Schenefeld aufgegeben worden sind, steht nun fest, wie es mit dem Gelände an der Blankeneser Chaussee weitergehen soll. Die Stadt will Blau-Weiß 96 beim Kunstrasenplatz-Vorhaben unterstützen.