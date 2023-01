Der Betrüger-Chat dauerte fast einen Tag. Michi, der imaginäre Sohn, wollte 1900 Euro. Per Echtzeitüberweisung. Foto: manu schmickler up-down up-down Druck, Lügen, Unverfrorenheit Wie Betrüger von einer shz-Reporterin per WhatsApp 1900 Euro erbeuten wollten Von Manu Schmickler | 16.01.2023, 06:00 Uhr

Zurzeit vergeht kein Tag, an dem nicht vor Betrügern gewarnt wird, die sich per Kurznachricht als Söhne und Töchter ausgeben, um an das Geld meist älterer Menschen zu kommen. Eine Redakteurin von shz.de hat den Kriminellen geantwortet – und sollte Geld nach Litauen überweisen. Ein Protokoll.