SPD-Vorstoß Gibt es bald ein Hinweisschild für die Pinneberger Drostei an der A23? Von Caroline Warmuth | 15.08.2023, 12:00 Uhr Die Landdrostei in Pinneberg ist ein Wahrzeichen der Stadt. Foto: Mila Ivy Röde

Fünf Jahre nachdem das Industriemuseum Elmshorn ein Hinweisschild an der A23 bekommen hat, soll nun auch die Drostei in Pinneberg ein solches bekommen. So zumindest der Wunsch des SPD-Kulturforums. Dabei ist das schon einmal abgelehnt worden. Warum jetzt der Vorstoß aber erfolgreich sein soll.