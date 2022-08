Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Elmshorn ermittelt in dem Fall. Die abgedrängte Fahrerin blieb unverletzt. FOTO: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild) up-down up-down Polizei sucht Zeugen Bei Kummerfeld: BMW-Fahrer drängt 20-Jährige von der A23 Von Felisa Kowalewski | 22.08.2022, 13:57 Uhr

Der BMW-Fahrer setzte die Lichthupe ein und drängte die Frau in ihrem Hyundai so weit zur Seite, dass sie an die Schutzplanke geriet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Nötigung.