Halstenbeks Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag (12. Juli) in den Neuen Weg aus. FOTO: Michael Gründel (Symbolbild) Neuer Weg Baustellenstaub löst Feuerwehreinsatz in Halstenbek aus Von Felisa Kowalewski | 12.07.2022, 16:49 Uhr

Weil Bauarbeiten in einem Gebäude im Neuen Weg so viel Staub in die Luft pusteten, löste eine Brandmeldeanlage Alarm bei der Wehr aus. Die rückte gleich mit vier Fahrzeugen an.