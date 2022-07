Bonsai Bäume stammen aus Asien. Sie sind sehr hübsch anzusehen und es gibt viele, ganz unterschiedliche Arten. FOTO: Symbolbild: imago-images.de up-down up-down Natur und Umwelt Baumschulmuseum Pinneberg stellt Bonsaibäume aus Von Sophie Laura Martin | 27.07.2022, 17:23 Uhr

Das Pinneberger Baumschulmuseum veranstaltet in Kooperation mit dem Verein Bonsai in Holstein eine Bonsai-Ausstellung. Die winzigen Bäume aus Japan und China sind auch hier in Deutschland sehr populär.