Umweltpädagogin Jana Stoppel (links) und Museumsleiterin Heike Meyer-Schoppa vor dem alten Museumsgebäude in Pinneberg Thesdorf. Hier wurden eigentlich Geräte gelagert, demzufolge ist es kalt und feucht in dem Gemäuer. Foto: Anja Steinbuch up-down up-down Umzugspläne im Kreis Pinneberg Baumschulmuseum bald in Ellerhoop? Pläne für Neubau nehmen Formen an Von Anja Steinbuch | 05.05.2023, 16:00 Uhr

Seit Jahren pochen die Verantwortlichen des Deutschen Baumschulmuseums auf einen Umzug. Die Halle in Thesdorf sei zu klein und in den Wintermonaten zu kalt. Jetzt kommt Tempo in die Planung.