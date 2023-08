Sascha Pein betreibt die Baum- und Rosenschule bereits in dritter Generation. Foto: Anna Goldbach up-down up-down In dritter Generation Baumschule Udo Pein in Appen: Sascha Pein über Regen, Saatmangel und eine USA-Reise Von Anna Goldbach | 03.08.2023, 07:00 Uhr

Eigentlich wollte Sascha Pein einen Bürojob. Heute führt er die Baumschule Udo Pein in dritter Generation. Was eine Reise in die USA mit dem Sinneswandel zu tun hat und wieso der viele Regen schlechter für seinen Betrieb ist, als die vorangegangenen Trocken-Periode, hat er shz.de erzählt.