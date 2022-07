Wie lief der Unfall auf die Esso-Tankstelle in Barmstedt ab? Szenen aus dem Überwachungsvideo gab es nun vor Gericht zu sehen. FOTO: Carsten Wittmaack up-down up-down Taten in Barmstedt und Pinneberg Überwachungsvideo: So lief der Überfall auf die Tankstellen ab Von Jann Roolfs | 08.07.2022, 07:00 Uhr

Fortsetzung im Tankstellenräuber-Prozess: Auf den Videos von dem Überfall ist zu sehen, wie vier Männer die Kassiererin in Barmstedt mit einer Pistole bedrohen und in einen Hinterraum drängen – in Pinneberg lief es etwas anders ab.