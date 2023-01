Beim Wedeler Hafenfest – hier zu sehen der Auftritt von „Glasperlenspiel“ – kamen 2022 tausende Besucher. Es sei so voll gewesen, wie noch nie. Archivfoto: Bastian Fröhlig up-down up-down Feste, Musik, Sport, Kultur Barmstedt bis Wedel: Die Top-Events für 2023 im Kreis Pinneberg Von Jonas Altwein | 29.01.2023, 06:00 Uhr

Ob Hafenfeste in Wedel und Elmshorn, Stoppelmarkt in Barmstedt oder Headbangers in Brande-Hörnerkirchen: In der Region stehen auch in diesem Jahr viele Highlights an.