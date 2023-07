Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen. Foto: IMAGO/mix1 up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbruch in Einfamilienhaus in Borstel-Hohenraden: Bargeld gestohlen Von Anna Goldbach | 13.07.2023, 16:42 Uhr

Am Mittwochvormittag ist es in Borstel-Hohenraden zu einem Einbruch gekommen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Was bisher bekannt ist.