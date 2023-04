Stehen für Sicherheit in schwierigen Zeiten: Die Vorstandsmitglieder der VR Bank in Holstein: Stefan Witt (links), Andreas Jeske, Ingmar Kampling und Uwe Augustin. Foto: Anja Steinbuch up-down up-down Finanzen im Kreis Pinneberg Bilanz der VR Bank in Holstein: Starke Nachfrage nach Krediten Von Anja Steinbuch | 24.04.2023, 18:21 Uhr

Zugegeben: Es sind turbulente Zeiten in der Banken- und Geschäftswelt. Doch die VR Bank in Holstein mit ihrem Hauptsitz in Pinneberg präsentierte für das Jahr 2022 solide Geschäftszahlen.