Björn Demski - hier mit dem Urdunkel-Brot der Familienbäckerei Kolls. Foto: Michael Ruff
Bäckerei Kolls
Björn Demski ist der erste Brot-Sommelier im Kreis Pinneberg
Von Cornelia Sprenger | 25.05.2023, 18:00 Uhr

Seit April ist der Hasloher Björn Demski einer von neun Brot-Spezialisten in Norddeutschland. Dafür hat sich der Bäckermeister der Familienbäckerei Kolls ein Jahr lang in der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim ausbilden lassen.