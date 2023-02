Gleich drei Alarmierungen gab es für die Pinneberger Feuerwehr am Donnerstag (16. Februar). In Pinneberg brannte kurz nach Mitternacht ein Blitzer am Thesdorfer Weg/Rellinger Straße. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand von der Polizei gelöscht worden, die Helfer der Feuerwehr mussten lediglich die Brandstelle auf letzte Glutnester kontrollieren.

Um 9.18 Uhr klingelte die Alarmglocke auf der Feuerwache in der Innenstadt erneut. Rettungsdienst und Polizei benötigen Unterstützung, um eine Tür in der Straße „Im Bans“ zu öffnen. Der Rüstwagen erreichte kurze Zeit später die Einsatzstelle, die Einsatzkräfte öffneten mit technischem Gerät die Wohnungstür. Der Bewohner wurde wohlbehalten angetroffen und dem Rettungsdienst übergeben, so die Feuerwehr.

Bewohnerin der Wohnung wurde in Sicherheit gebracht

Um 11.07 Uhr gab es den nächsten Einsatz für die Feuerwehr, erneut im Thesdorfer Weg. In einer kommunalen Unterkunft stand ein Backofen in Flammen. Das Feuer wurde gelöscht, die Bewohnerin in Sicherheit gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Eine Wärmebildkamera kam zum Einsatz, die Türen wurden geöffnet und die Wohnung belüftet. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache.