Es war offenbar eine Situation wie in einem Krimi: Bei der Sicherstellung eines gestohlenen Autos wurden am Donnerstag (21. September) zwei Polizisten aus Pinneberg von den mutmaßlichen Dieben angefahren und leicht verletzt. Zwar konnte einer der Männer vorerst mit einem anderen Auto fliehen. Wie bei jedem Krimi sitzen jetzt aber alle drei Tatverdächtigen im Gefängnis.

Toyota wird in Halstenbek geortet

Angefangen hatte alles mit dem Diebstahl eines Toyota RAV 4 in der Nacht zu Donnerstag in Hamburg. Nachdem die Polizei das Auto mit Hamburger Kennzeichen am Tag darauf in der Nähe des Krupunder Sees in Halstenbek orten konnte, wurden Beamte des Polizeireviers Pinneberg mit der Überprüfung beauftragt.

Tatsächlich entdeckten die Polizisten das als gestohlen gemeldete Fahrzeug auf einem Sandparkplatz in der Halstenbeker Seestraße und beobachteten es zunächst aus sicherer Entfernung. Kurz nach 12 Uhr erschienen drei Personen in einem schwarzen Audi A6. Die drei Männer stiegen aus und näherten sich dem gestohlenen Auto. Daraufhin entschieden sich die Polizisten zur Festnahme.

Zwei Polizisten werden beim Fluchtversuch angefahren

Während einer der Männer unter erheblichem Widerstand festgenommen werden konnte, flüchtete ein weiterer zu Fuß. Der verbleibende Tatverdächtige bestieg sofort wieder den Audi und flüchtete. Dabei wurde ein 32-jähriger Beamter vom Fahrzeug angefahren und verletzt. Er blieb aber dienstfähig. Daraufhin beschleunigte der Fahrer das Auto und fuhr auf einen 52-jährigen Polizisten zu. Obwohl der Beamte noch versuchte, aus der Gefahrenzone zu springen, wurde er an der Seite getroffen und stürzte. Er musste danach im Krankenhaus behandelt werden.

Alle drei Tatverdächtigen wurden festgenommen

Der Audifahrer konnte zunächst flüchten, wurde aber nach kurzer Fahndung in Schenefeld erneut gesehen. Nach kurzer Verfolgung konnte die Polizei ihn stellen und ebenfalls festnehmen. Der Tatverdächtige, der zunächst zu Fuß flüchten konnte, wurde in Hamburg-Niendorf nach Hinweisen aus der Bevölkerung festgenommen.



Die drei Tatverdächtige im Alter von 45, 31 und 24 Jahren sitzen zurzeit in Hamburg im Gewahrsam. Eine richterliche Vorführung wird derzeit geprüft. Die drei Männer werden sich nun wegen der Autohehlerei und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Gegen den Fahrer des Audi wird zudem wegen des Verdachtes des versuchten Totschlags ermittelt. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Vorfällen machen können, sich unter der Nummer (04101) 2020 zu melden.