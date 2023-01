Die Pinneberger Polizei sucht Unfallzeugen in zwei Fällen: Am Montag (23. Januar) ist es am Fahltskamp in Pinneberg auf dem Parkplatz am Vereinsheim des VfL zu einem Parkunfall gekommen. Nach Angabe der Polizei wurde zwischen 9 und 13.15 Uhr ein silberfarbener VW Golf auf der rechten Fahrzeugseite angefahren – an dem Auto befand sich roter Fremdlackabrieb.

Asphalt des Fahrradstreifens eingerissen

Des Weiteren erhielt das Polizeirevier am Montagabend die Meldung über einen beschädigten Gehweg an der Flensburger Straße in Pinneberg in Nähe zur Kreuzung Haidkamp. Unmittelbar links der Zufahrt zu den Einkaufsmärkten war das Pflaster des Gehwegs auf einer Fläche von ungefähr einem Quadratmeter massiv eingedrückt und der angrenzende Asphalt des Fahrradstreifens teilweise eingerissen, sagt die Polizei. Der Schaden könnte durch ein relativ schweres Fahrzeug, das vom Parkplatz rechts auf die Flensburger Straße eingebogen ist, entstanden sein, vermutet die Polizei.

Polizei ermittelt

Die Ermittler des Polizeireviers Pinneberg suchen in beiden Fällen Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise unter Telefon (04101) 2020.