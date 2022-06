In der Pfalz lernt der Uetersener Tom Veselsky den Ausbildungsberuf Winzer: Er kam dafür gleich nach der Schule als 16-Jähriger nach Bad Dürkheim. FOTO: Philipp Wegner up-down up-down Ausbildung zum Winzer Von Uetersen auf den Weinberg: Tom Veselsky lernt, wie aus der Traube ein edler Tropfen wird Von Michaela Eschke | 30.06.2022, 12:00 Uhr

Tom Veselsky hat sich einen Traum verwirklicht: Der Uetersener macht eine Ausbildung zum Winzer in der Pfalz. So pflegt er Reben und macht aus Most Wein.