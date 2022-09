Die Bushaltestelle in Appen-Etz sollte nachgebessert werden Foto: Hans-Joachim Kölln up-down up-down Diskussion um Bushaltestelle Gefälle zu steil? Aufreger-Bushaltestelle in Appen wird nicht gesperrt Von Martin Busche | 09.09.2022, 09:30 Uhr

An der Bushaltestelle „Rollbarg“ in Appen-Etz soll nachgebessert werden. Das schlägt der Kreis Pinneberg der Gemeinde Appen vor. Die will jetzt reagieren, weiß aber noch nicht wie. Unterdessen hat es die Haltestelle ins RTL-Programm geschafft.