Emil Sköld (links) und Lasse Wördemann sind dieses Jahr in die Jugendfeuerwehr Appen eingetreten. Foto: Martin Busche up-down up-down Andrang beim Feuerwehrnachwuchs Appen: Lasse und Emil leben bei der Jugendfeuerwehr ihren Traum Von Martin Busche | 27.02.2023, 06:00 Uhr

In diesem Jahr neun neue Mitglieder, im nächsten acht: Die Jugendfeuerwehr Appen muss Wartelisten anlegen, so groß ist der Andrang. Lasse und Emil haben es in diesem Jahr in die Wehr geschafft