Aufklärung und Bußgelder Rellingens Raserstrecken im Visier: Polizei verschärft Kontrolle in 30er-Zonen Von Manu Schmickler | 25.08.2023, 17:30 Uhr Die Polizei kontrollierte am Hermann-Löns-Weg – viele fuhren zu schnell.

Der Brennpunktdienst der Polizei zeigt Präsenz. Zurzeit besonders häufig in Rellingen. Nach drei Kontrollen in der Kirchenstraße ging es jetzt in den Hermann-Löns-Weg nach Egenbüttel, wo Anwohner seit Jahren darüber klagen, dass einige Autofahrer konsequent Tempo 30 ignorieren.