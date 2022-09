Acryl und Rost auf einer Leinwand. Foto: Anja Badners up-down up-down Künstlerinnen zeigen Werke Atelierausstellung in der alten Leimfabrik Schenefeld Von Katharina Mrozek | 07.09.2022, 13:33 Uhr

Die bildenden Künstlerinnen Anja Badners und Silke Rath laden am Wochenende 10. und 11. September in ihr gemeinsames Atelier, die Alten Leimfabrik in Schenefeld, ein, um die verschiedenen Kunstwerke zu bewundern.