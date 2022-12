Feuerwehr, THW und Polizei waren auf dem Firmengelände in Rellingen im Einsatz. Symbolfoto: Monika Skolimowska up-down up-down Einsatz der Höhenretter Schwerer Arbeitsunfall in Rellingen: Arbeiter aus fünf Meter tiefem Schacht gerettet Von Manu Schmickler | 15.12.2022, 17:47 Uhr

Am Donnerstagmorgen ist ein Arbeiter auf einem Firmengelände in Rellingen in einen Schacht gestürzt. Die Höhenretter konnten den Mann befreien, der anschließend mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde