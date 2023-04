Die Appener CDU-Mannschaft: Simon Brüsch (von links), Jan-Christoph Heitmann, Nicole Kaufmann, Stephan Winkelmann, Hans-Peter Lütje, Torsten Lange, Eduard Fischer, Jürgen Koopmann und Nick Köhler. Foto: CDU Appen up-down up-down Kommunalwahl 2023 Die Appener CDU und die Hoffnung auf eine stabile Mehrheit Von Martin Busche | 27.04.2023, 18:00 Uhr

Hans-Peter Lütje und Stephan Winkelmann von der Appener CDU erklären im Interview mit shz.de, warum aus ihrer Sicht auch nach der Kommunalwahl am 14. Mai zumindest bei der Frage nach dem Bürgermeister alles so bleiben kann – und was sich verändern soll.